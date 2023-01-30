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لبنان

الابيض اطلع المفتي امام على مشاريع صحية لمستشفيات في طرابلس

Lebanon 24
30-01-2023 | 07:45
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إستقبل مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض، على رأس وفد ضم نقيب الأطباء في الشمال الدكتور محمد نديم صافي ومدير مستشفى طرابلس الحكومي ناصر عدرا ورئيس دائرة المستشفيات في وزارة الصحة هشام فواز.
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وقال الابيض: "قمنا بزيارة كريمة لسماحة المفتي امام لتقديم التهنئة بإنتخابه، وقد تطرقنا بشكل اساسي الى هموم الشمال الصحية، حيث استمعنا الى توجيهات سماحته حول كيفية مساعدة الطبقات الأكثر هشاشة والأكثر حاجة، ووضعناه  في مستجدات المشاريع التي نقوم بها في طرابلس، وهي في مستشفيات طرابلس الحكومي و"اورانج ناسو" و"الزهراء"، إضافة إلى مشاريع مستقبلية لمراكز العناية الأولية، كي نستطيع من خلالها تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين".
 
 
بدوره، قال المفتي إمام: "دائما نرحب بمعاليه وتشريفه إلى دار الفتوى في طرابلس، شاكرين اهتمامه الكبير ومبادراته النوعية وسهره الدائم، خصوصا على طرابلس والشمال وعكار". (الوكالة الوطنية)
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