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لبنان

عن لعبة الدولار والاحتيال وقرار عويدات.. هذا ما قاله وئام وهاب

Lebanon 24
30-01-2023 | 08:27
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كتب رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "قرار الرئيس غسان عويدات بخصوص الصرافين ممتاز ولكن الأهم أن تنفذه الأجهزة. خاصة وأن لعبة الدولار مكشوفة ومن يملك الدولار عليه عدم التفريط به لأن العمليات الإحتيالية مستمرة وسط إستسلام الجميع".
 
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وكان المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وجّه كتاباً الى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، طلب فيه تسطير استنابات قضائية فورية إلى أفراد الضابطة العدلية كافةً بغية إجراء التعقّبات والتحقيقات الأولية كافةً والعمل على توقيف الصرّافين والمضاربين على العملة الوطنية والتسبّب بإنهيارها، واقتيادهم مخفورين إلى دائرة النيابة العامة المالية لإجراء المقتضى القانوني وإفادته بالنتيجة بالسرعة الممكنة. 
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