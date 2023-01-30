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لبنان

بشأن السحوبات النقديّة... ماذا قرّر مصرف لبنان؟

Lebanon 24
30-01-2023 | 08:35
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صدر عن مصرف لبنان تعميم جديد قضى بإلغاء المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13384 بشأن السحوبات النقدية، على ان يعمل بالقرار فور صدوره لمدة 28 شباط 2023 قابلة للتجديد.
 
التفاصيل في الصور المرفقة أدناه:
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