Advertisement

لبنان

قراران لوزير الماليّة... هذا ما جاء فيهما

Lebanon 24
30-01-2023 | 08:35
A-
A+
Doc-P-1033797-638106901858082065.jpg
Doc-P-1033797-638106901858082065.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة المالية البيان التالي:
 
أصدر وزير المالية قراراً مدّد بموجبه لغاية 23/1/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة المتوجبة عن المبالغ المدفوعة وفقاً لأحكام المادة 41 من قانون ضريبة الدخل خلال الفصل الرابع من العام 2022.
Advertisement
وياتي هذا القرار من أجل إتاحة الفرصة امام المكلفين للالتزام بهذا الموجب تفادياً لتطبيق الغرامات عليهم.
كما أصدر قراراً آخر حدد بموجبه دقائق تطبيق احكام المادة 29 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة).
يمكن للمعنيين والمهتمين الإطلاع على تفاصيل القرار بمواده الخمس عبر الرابط التالي: www.Finance.gov.lb.
 
 
 

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2023-01-30
11:30 | 2023-01-30
11:00 | 2023-01-30
10:51 | 2023-01-30
10:48 | 2023-01-30
10:43 | 2023-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website