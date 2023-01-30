قراران لوزير الماليّة... هذا ما جاء فيهما

صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة المالية البيان التالي:

أصدر وزير المالية قراراً مدّد بموجبه لغاية 23/1/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة المتوجبة عن المبالغ المدفوعة وفقاً لأحكام المادة 41 من قانون ضريبة الدخل خلال الفصل الرابع من العام 2022.

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وياتي هذا القرار من أجل إتاحة الفرصة امام المكلفين للالتزام بهذا الموجب تفادياً لتطبيق الغرامات عليهم.

كما أصدر قراراً آخر حدد بموجبه دقائق تطبيق احكام المادة 29 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة).

يمكن للمعنيين والمهتمين الإطلاع على تفاصيل القرار بمواده الخمس عبر الرابط التالي: www.Finance.gov.lb.