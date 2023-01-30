راغب علامة برفقة وزير حالي يمارسان رياضة المشي.. وهذا ما طلبه منهما عمال النظافة (صورة)

خلال ممارسة رياضتنا الصباحية مع معالي وزير البيئة الصديق الدكتور @nasseryassin وعدد من الاصدقاء @danimoussa طلب منا عمّال النظافة التقاط صورة تذكارية. فرحنا بهم لأنهم هم من يجعلون شوارعنا نظيفة ولا تستقم النظافة الا بأيديهم
انهم #عمال_نظافة نعتز بهم pic.twitter.com/exnrMmPxXW
— RaghebAlama (@raghebalama) January 30, 2023
خلال ممارسة رياضتنا الصباحية مع معالي وزير البيئة الصديق الدكتور @nasseryassin وعدد من الاصدقاء @danimoussa طلب منا عمّال النظافة التقاط صورة تذكارية. فرحنا بهم لأنهم هم من يجعلون شوارعنا نظيفة ولا تستقم النظافة الا بأيديهم
انهم #عمال_نظافة نعتز بهم pic.twitter.com/exnrMmPxXW