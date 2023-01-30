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لبنان

راغب علامة برفقة وزير حالي يمارسان رياضة المشي.. وهذا ما طلبه منهما عمال النظافة (صورة)

Lebanon 24
30-01-2023 | 08:43
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نشر الفنان راغب علامة صورة له عبر "تويتر" وعلّق عليها بالقول: "خلال ممارسة رياضتنا الصباحية مع معالي وزير البيئة الصديق الدكتور ناصر ياسين وعدد من الاصدقاء وقد طلب منا عمّال النظافة التقاط صورة تذكارية. فرحنا بهم لأنهم هم من يجعلون شوارعنا نظيفة ولا تستقم النظافة الا بأيديهم انهم عمال نظافة نعتز بهم". (رصد: لبنان 24)
 
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المصدر: "رصد" لبنان 24

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