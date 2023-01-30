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لبنان

الجيش يدهم مخيّماً للنازحين

Lebanon 24
30-01-2023 | 08:53
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوة من مخابرات الجيش داهمت سهل الطيبة قرب مدينة الصدر بحثاً عن مطلوبين وممنوعات، كما داهمت قوة من الجيش مخيم النازحين السورين شرقي الطريق الدولية بحثاً عن مطلوبين.
 
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