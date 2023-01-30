بالصور... جرحى في حادث سير مروّع بين "باص" لنقل الطلاب وشاحنة وسيارة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع حادث سير مروّع على أوتوستراد الصرفند خط صيدا - صور، بين سيارة و"باص" لنقل الطلاب وشاحنة، نتج عنه عدد من الإصابات.

وعملت فرق الإسعاف على نقل الجرحى الى مستشفى علاء الدين في الصرفند.