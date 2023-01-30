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لبنان

بالصور... جرحى في حادث سير مروّع بين "باص" لنقل الطلاب وشاحنة وسيارة

Lebanon 24
30-01-2023 | 09:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع حادث سير مروّع على أوتوستراد الصرفند خط صيدا - صور، بين سيارة و"باص" لنقل الطلاب وشاحنة، نتج عنه عدد من الإصابات.
 
وعملت فرق الإسعاف على نقل الجرحى الى مستشفى علاء الدين في الصرفند.
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