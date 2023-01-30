الدولار يُعاود الإرتفاع... ما هي تسعيرته عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 58000 و58500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 57300 و57500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.