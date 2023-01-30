المرتضى استقبل طوني فرنجيه وكرونسابيروف

إستقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم، النائب طوني فرنجية، وتداولا في شؤون عامة.



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وكانت مناسبة تم في خلالها البحث في شؤون عامة، سيما الثقافية منها. كما استقبل المرتضى في مكتبه الملحق الثقافي الروسي السيد فلاديمير كرونسابيروف.وكانت مناسبة تم في خلالها البحث في شؤون عامة، سيما الثقافية منها.

وتم الإتفاق على إقامة يوم روسي - لبناني في المكتبة الوطنية قريبا يتخلله عرض لأعمال ثقافية مشتركة.

وفي وقت سابق من اليوم، التقى المرتضى، الفنانة رونزا حيث جرى البحث في عدد من الامور ذات الصلة "بالكونسرفتوار الوطني"وشؤون ثقافية وموسيقية. (الوكالة الوطنية)