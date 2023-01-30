Advertisement

لبنان

المرتضى استقبل طوني فرنجيه وكرونسابيروف

Lebanon 24
30-01-2023 | 09:42
A-
A+
Doc-P-1033812-638106946627175528.png
Doc-P-1033812-638106946627175528.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم، النائب طوني فرنجية، وتداولا في شؤون عامة.
 
 
كما استقبل المرتضى في مكتبه الملحق الثقافي الروسي السيد فلاديمير كرونسابيروف. 
Advertisement
 
وكانت مناسبة تم في خلالها البحث في شؤون عامة، سيما الثقافية منها.
وتم الإتفاق على إقامة يوم روسي - لبناني في المكتبة الوطنية قريبا يتخلله عرض لأعمال ثقافية مشتركة.
 
 
وفي وقت سابق من اليوم، التقى المرتضى، الفنانة رونزا حيث جرى البحث في عدد من الامور ذات الصلة "بالكونسرفتوار الوطني"وشؤون ثقافية وموسيقية. (الوكالة الوطنية)
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2023-01-30
11:30 | 2023-01-30
11:00 | 2023-01-30
10:51 | 2023-01-30
10:48 | 2023-01-30
10:43 | 2023-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website