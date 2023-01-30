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لبنان

يوم الأربعاء... مع من سيلتقي أهالي شهداء وضحايا إنفجار مرفأ بيروت؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-01-2023 | 10:11
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علم موقع "لبنان 24"، أنّ لقاءً سيجمع السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا ووفد من أهالي شهداء وضحايا إنفجار مرفأ بيروت في السفارة البابوية في حريصا يوم الأربعاء المقبل.

وفي المعلومات أنّ اللقاء هدفه تحديد الأسماء التي ستزور الفاتيكان والموعد المرتقَب لهذه الزيارة، حيث سيلتقي وفد من الأهالي البابا فرنسيس.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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