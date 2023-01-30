القاصر وعد مفقودة... خرجت من منزل ذويها ولم تعد فهل شاهدتموها؟

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صــدر عــــن المديريـّة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة القاصر المفقودة:وعد محمود قاروط (مواليد عام 2006، لبنانية)التي غادرت بتاريخ 29-01-2023 منزل ذويها الكائن في بلدة ميس الجبل-مرجعيون، ولم تَعُد لغاية تاريخه، علمًا أنها تعاني من اضطرابات نفسية.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر ميس الجبل في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 865013 -07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.