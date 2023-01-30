ما حقيقة سحب مصرف لبنان رخصة OMT؟

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وعليه، يهمّنا التوضيح أنّ هذا الخبر عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلًا. إنّ خدمة شراء الدولار عبر OMT معلّقة منذ فترة وحتى إشعارٍ آخر، وذلك بسبب التخبّط الحاصل في سعر صرف الدولار."