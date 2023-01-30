عاجلٌ ومهم.. إليكم ما أعلنه مصرف لبنان عن "صيرفة"

ظُهر اليوم، أصدر مصرف لبنان تعميماً جديداً يرتبطُ بالسحوبات النقديّة، مشيراً إلى أن القرار المرتبط بهذا التعميم سيستمر لغاية 28 شباط 2023 قابلة للتجديد.. فما هو هذا التعميم؟

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تقولُ مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ البيان الذي أصدره مصرف لبنان اليوم يعني أن العمل بالتعميم 161 المرتبط بمنصّة "صيرفة" ما زال مستمرّاً حتى نهاية شباط مع إمكانية التجديد له، وأضافت: "عملياً، فإنّ تعميم اليوم يعني تلقائياً أنّ سحوبات الرّواتب بالدولار ما زالت قائمة استناداً لصيرفة".