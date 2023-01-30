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لبنان

عاجلٌ ومهم.. إليكم ما أعلنه مصرف لبنان عن "صيرفة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-01-2023 | 10:48
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ظُهر اليوم، أصدر مصرف لبنان تعميماً جديداً يرتبطُ بالسحوبات النقديّة، مشيراً إلى أن القرار المرتبط بهذا التعميم سيستمر لغاية 28 شباط 2023 قابلة للتجديد.. فما هو هذا التعميم؟
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تقولُ مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ البيان الذي أصدره مصرف لبنان اليوم يعني أن العمل بالتعميم 161 المرتبط بمنصّة "صيرفة" ما زال مستمرّاً حتى نهاية شباط مع إمكانية التجديد له، وأضافت: "عملياً، فإنّ تعميم اليوم يعني تلقائياً أنّ سحوبات الرّواتب بالدولار ما زالت قائمة استناداً لصيرفة". 

ولفتت المصادر إلى أن أغلب المواطنين لم يفهموا مضمون التعميم الجديد باعتبار أنّه جاء مبهماً ويحتاجُ إلى توضيح سريع.

المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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