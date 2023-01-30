ضُبطت وبحوزتها 120 ألف دولار.. إليكم التفاصيل

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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن "فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في مطار رفيق الحريري الدولي، ضبطت مبلغاً كبيراً من الأموال قُدّر بـ120 ألف دولار مع عاملة إثيوبية كانت في طريقها لمغادرة لبنان".وسارعت فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي إلى الاتصال بكفيلها حيث كانت تعمل، ليتبين أن الأموال في معظمها مسروقة من منزله.وحوّلت العاملة الأثيوبية إلى الضابطة الإدارية والعدلية في المطار لإجراء التحقيقات، ثم تم تسليم المبلغ إلى صاحبه.