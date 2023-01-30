مطلوبان بقبضة قوى الأمن... هذا ما ارتكباه

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أعلنت المديرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة في بيان، أنه "في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتنفيذ المذكّرات العدلية بحقّهم، تمكّنت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي بعد رصد ومتابعة، من توقيف مطلوبَين للقضاء في محلتي المدينة الصناعية والفيضة/ زحلة". وهما: ط. ط. (مواليد عام 1999، لبناني)، ح. ج. (مواليد عام 1997، سوري) على متن دراجة آلية".وأضاف البيان: "الأول يوجد بحقه بلاغ بحث وتحر بجرم محاولة قتل، والثاني مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم محاولة قتل وأسلحة. كما تبيّن أن إقامة الأخير منتهية الصلاحية، والدراجة من دون مستندات قانونية".وختم البيان: "اودعا والدراجة الآلية القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص".