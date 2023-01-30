فرنجية: الشباب اللبناني في بلاد الإنتشار طاقة مميزة

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وخلال لقاء عبر "زوم" مخصص لاطلاق "لجنة المرده" في فرنسا، شكر فرنجية "مختلف الأعضاء المشاركين على استمرارهم في حمل الهم اللبناني وتأكيدهم على القيم والاخلاق اللبنانية ومن ضمنها قيم تيار المرده، التي سيعبرون عنها بأسمى وأرقى الطرق الممكنة".