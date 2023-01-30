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لبنان

فرنجية: الشباب اللبناني في بلاد الإنتشار طاقة مميزة

Lebanon 24
30-01-2023 | 12:50
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قال النائب طوني فرنجية أنّ "الشباب اللبناني في بلاد الانتشار طاقة مميزة، وكنا نتمنى ان يتمكنوا من استثمار مواهبهم وعلمهم ومعرفتهم في لبنان، لكن الاوضاع التي نعرفها جميعاً حولتهم الى خيرِ سفراء ومبدعين يرفعون اسم لبنان عالياً اينما حلوا".
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وخلال لقاء عبر "زوم" مخصص لاطلاق "لجنة المرده" في فرنسا، شكر فرنجية "مختلف الأعضاء المشاركين على استمرارهم في حمل الهم اللبناني وتأكيدهم على القيم والاخلاق اللبنانية ومن ضمنها قيم تيار المرده، التي سيعبرون عنها بأسمى وأرقى الطرق الممكنة".
كذلك، تمنى لأعضاء اللجنة "التوفيق في مهامهم الجديدة التي أوكلت اليهم".
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