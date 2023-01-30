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لبنان

لقاء برّي - جنبلاط يتأجّل.. ما السّبب؟

Lebanon 24
30-01-2023 | 13:07
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أفادت معلومات "الجديد" أن اللقاء الذي كان محددا بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عصر امس في عين التينة جرى إرجاؤه الى غد الثلاثاء لأسباب صحية طرأت على جنبلاط. 
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