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لبنان

بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

Lebanon 24
30-01-2023 | 14:00
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 58000 و58200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 58000 و58500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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