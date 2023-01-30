بو حبيب عرض مع سفيرة اليونان التطورات في المنطقة

Advertisement

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب سفيرة اليونان كاترين فونتولاكي.وخلال الاجتماع، بحث بوحبيب مع السفيرة اليونانية كيفية "تمتين العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات في المنطقة، إلى جانب مواضيع أخرى تهم البلدين".