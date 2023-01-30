Advertisement

لبنان

الثلوج تغمر محافظة عكار وتقطع طريق فاريا.. وتحذيرٌ للسائقين

Lebanon 24
30-01-2023 | 13:46
A-
A+
Doc-P-1033871-638107088941331299.jpg
Doc-P-1033871-638107088941331299.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عملت عناصر من الدفاع المدني على جرف الثلوج التي تراكمت على طريق عام فاريا - عيون السيمان - فقرا - كفردبيان، وذلك لتسهيل حركة المرور.
 
إلى ذلك، فقد أفيد عن تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية في محافظة عكار اعتباراً من 1600 متر وما فوق، الأمر الذي جعل الطرقات الجبلية الرابطة بين عكار ومنطقة البقاع - الهرمل بحكم المقطوعة ابتداء من 1700 متر.
Advertisement
 
وحذر رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع خالد ديب، السائقين من "عدم سلوك طريق القموعة - مرجحين - الهرمل، خصوصاً خلال الليل ومع ساعات الصباح الاولى بسبب تساقط الثلوج وتدني درجات الحرارة، وتكون طبقات الجليد على هذه الطريق الجبلية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2023-01-30
17:09 | 2023-01-30
16:56 | 2023-01-30
16:33 | 2023-01-30
16:28 | 2023-01-30
16:20 | 2023-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website