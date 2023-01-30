الثلوج تغمر محافظة عكار وتقطع طريق فاريا.. وتحذيرٌ للسائقين

عملت عناصر من الدفاع المدني على جرف الثلوج التي تراكمت على طريق عام فاريا - عيون السيمان - فقرا - كفردبيان، وذلك لتسهيل حركة المرور.

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إلى ذلك، فقد أفيد عن تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية في محافظة عكار اعتباراً من 1600 متر وما فوق، الأمر الذي جعل الطرقات الجبلية الرابطة بين عكار ومنطقة البقاع - الهرمل بحكم المقطوعة ابتداء من 1700 متر.وحذر رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع خالد ديب، السائقين من "عدم سلوك طريق القموعة - مرجحين - الهرمل، خصوصاً خلال الليل ومع ساعات الصباح الاولى بسبب تساقط الثلوج وتدني درجات الحرارة، وتكون طبقات الجليد على هذه الطريق الجبلية".