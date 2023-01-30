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لبنان

صورة لحريق في عرض البحر قبالة الجنوب.. والأسباب "مجهولة"

Lebanon 24
30-01-2023 | 14:10
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أفادَت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنّ حريقاً شب في عرض البحر مقابل شواطئ بلدة عدلون لم تعرف أسبابه.
 
 
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