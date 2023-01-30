كلاس: إنصاف المتقاعدين مطلب يستحق طرحه بنداً ملحاً على جدول مجلس الوزراء

أصدر وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور جورج كلاس بياناً جاء فيه:

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"في الوقت الذي تقوم بعض الادارات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة من الدولة بإعطاء رواتب بالدولار، الى جانب حوافز وزيادات، نطالب بأن يكون موضوع إنصاف المتقاعدين في القطاع العام موضع إهتمام مركز من الحكومة بعد تدهور قيمة الليرة وحدوث هوات عميقة وفجوات واسعة جعلت من معاشات التقاعد رواتب رمزية، ووضعت المتقاعدين، بكل فئاتهم الأمنية و الإدارية و الدبلوماسية والقضائية والتعليمية، أمام خطر الفقر وتعريض كرامتهم الإنسانية للإهانة، وجعلتهم مكشوفين صحيا بغياب دور الصناديق الضامنة".واشار كلاس الى أن "مخصصات الوزير باتت أقل من مئة وخمسين دولاراً، والمتقاعدين بشكل عام لا تتجاوز معاشاتهم المئة دولار، فمن يطالب بحقوقهم؟ ومن يحميهم من خطر العوارض الصحية؟ وحيث ان صوت المتقاعدين غير مسموع، فإني كوزير و أكاديمي متقاعد، أتعهد رفع هذا النداء والدفاع عن أحقيته و متابعة تنفيذه داخل مجلس الوزراء. واطالب بإعتباره بنداً رئيسياً يستوجب الوقوف عند مخاطره الاجتماعية والانسانية الحادة".