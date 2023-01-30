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لبنان

في المتن.. سيارة "تشتعل"

Lebanon 24
30-01-2023 | 15:11
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أخمد عناصر من الدفاع المدني مساء اليوم، حريقاً شب داخل سيارة في الجديدة-المتن.
 
 
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
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