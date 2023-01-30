توجيهات من وزير الأشغال لمديرية الطرق.. ماذا طلب؟

غرد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "اجتماع عُقد في الوزارة لجميع المعنيين في مديرية الطرق، وكان بحث مستفيض حول الأعمال والمتابعات التي تتم مع المتعهدين لناحية تعزيل مجاري مياه الامطار ومع مراكز الوزارة المعنية بجرف الثلوج وكانت التوجيهات بضرورة المتابعة المستمرة مع الجميع لتأمين السلامة العامة ضمن نطاق الصلاحيات".

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