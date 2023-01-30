لبناني بعمر الـ82 عاماً يدخل مجال السباقات.. ما هو "السرّ" الذي يميزه؟

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إن البقاء حياً حتى تبلغ سن التسعين هو إنجاز بحد ذاته، لكن تخيل أن تكون قادرًا، حتى عندما تقترب من هذا العمر المميز، على التنافس في سباقات الترياتلون!بحسب شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، "هذا هو الواقع بالنسبة للدكتور اللبناني جوزيف مارون، استشاري جراحة أعصاب في بيتسبرغ ستيلرز والمدير الطبي لمنظمة World Wrestling Entertainment، والذي يبلغ من العمر 82 عامًا. وينسب مارون الفضل في هذا الأمر لقدرته على التنافس في ثمانية سباقات من Ironman Triathlons وتسعة سباقات ماراثون وأكثر من 70 سباقاً من ترياتلون الأولمبية".إليكم ست ممارسات يومية مارسها مارون في حياته بعد بلوغه سن الأربعين وما زال يمارسها كل يوم:1 - إتباع النظام الغذائي المتوسطي. ويتكوّن هذا النظام الذي يتبعه مارون في الغالب من الفواكه والخضروات مع الدجاج والسمك أحيانًا، وهو نادرا ما يأكل اللحوم الحمراء.2 - ممارسة الرياضة بانتظام. يخصص مارون ساعة يوميًا لممارسة روتينه التدريبي، ستة أيام في الأسبوع.3 - الامتناع عن التدخين والشرب وتعاطي الأدوية بدون وصفة طبية.4 - الحفاظ على مستويات التوتر منخفضة. إحدى الطرق التي يتبعها مارون هي إيجاد التوازن في حياته. فهو يتأكد من أنه يقضي وقتًا متساويًا في العمل ومع الأسرة أو الأصدقاء وممارسة الروحانية والنشاط البدني كل يوم.5 - الحصول على قسط كافٍ من النوم. ينام مارون من 6 إلى 7 ساعات ونصف كل ليلة.6 - تناول مكملات غذائية مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية التي يستعين بها مارون للمحافظة على صحة الدماغ وتقليل الالتهابات. كما أنه يتناول الماغنيسيوم لتحقيق التوازن بين التدريبات لرياضية والجليتين، والذي يعتقد أنه قد يقلل من فرص الإصابة بمرض باركنسون ومرض الزهايمر. ومن الضروري استشارة طبيب وإجراء بحث مكثف قبل إضافة أي مكملات إلى النظام الغذائي.