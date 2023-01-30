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لبنان

4 أشخاص يقعون بقبضة "المخابرات".. ماذا ضُبط بحوزتهم؟ (صورة)

Lebanon 24
30-01-2023 | 16:28
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 29/ 1/ 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة جبيل المواطنين: (م.ر.)، (م.س.)، (م.س.) و(س.م.)، لتأليفهم عصابة تقوم بأعمال سرقة منازل ومحلات تجارية في عدّة مناطق في قضاء جبيل، كما توجد في حقّهم عدّة مذكرات توقيف بجرائم تعاطي المخدرات والإتجار بها وترويج عملات مزورة والاعتداء على المواطنين، وضُبطت في حوزتهم كمية من المخدرات وسلاح صيد. وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفِين بإشراف القضاء المختص".
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