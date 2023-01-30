خلف: متمسّك بالقضاء الوطني اللبناني

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وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI"، شدّد خلف على ضرورة الاحتكم للمادة 49 من الدستور بالفقرة الثانية التي تقول إنه في الدورة الأولى نحتاج إلى ثلثي المجلس، أما في الدورات التي تلي فنحتاج إلى النصف زائد واحد.وعن التحقيقات في إنفجار المرفأ وآخر تطورات الملف، قال خلف: "أنا متمسك بالقضاء الوطني اللبناني، وعلى مدى سنتين شهدنا على عرقلة ممنهجة نتيجة أسباب داخلية وأسباب خارجية".وأضاف: "بسبب إقتناعنا بدولة القانون، يجب أن نتطلع إلى تحصين مستقبل وطننا، ولا يمكن أن نبني وطنًا إلا من خلال مسار نؤكد فيه على استعادة الدولة بمؤسساتها وأولى هذه المؤسسات القضاء الفاعل".