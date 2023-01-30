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لبنان

مآخذ ورمي مسؤولية

Lebanon 24
30-01-2023 | 17:09
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استمع أصدقاء إلى وزير خدماتي في أحد المقاهي وهو يعدّد مآخذه على ما يحصل في قطاعه، رامياً مسؤولية التعثر والإضراب إلى عوامل خارجية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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