مآخذ ورمي مسؤولية

استمع أصدقاء إلى وزير خدماتي في أحد المقاهي وهو يعدّد مآخذه على ما يحصل في قطاعه، رامياً مسؤولية التعثر والإضراب إلى عوامل خارجية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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