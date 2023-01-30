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لبنان
حريق مجهول في عرض البحر
Lebanon 24
30-01-2023
|
23:00
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كتبت" الاخبار": حوالي الساعة السابعة من ليل أمس، رصد أهالي البلدات الساحلية في الزهراني وصور، ألسنة لهب ضخمة في عرض البحر. وعلى مدى أكثر من ساعتين، ارتفعت ألسنة اللهب التي شوهدت بوضوح من المنصوري إلى أنصارية. بحرية الجيش اللبناني والدفاع المدني شكلا غرفة عمليات مشتركة في مرفأ صور للكشف على موقع النار. وتوجه زورق تابع لبحرية الجيش لمعاينة الموقع الذي يبعد حوالي سبعة أميال عن الشاطئ وفق المعلومات الأولية.
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وفيما أكد المكتب الإعلامي لقيادة اليونيفيل لـ«الأخبار» أن القوات البحرية الدولية لم تتعرض لأي حادث، أفادت المعطيات الأولية بأن زورق البحث الذي وصل إلى الموقع المفترض لم يجد شيئاً وسط ظروف مناخية سيئة وإمكانات لوجستية متواضعة. وأشارت معلومات غير مؤكدة إلى أن الحريق قد يكون اندلع في أحد زوارق بحرية الجيش اللبناني أثناء دورية داخل المياه الإقليمية. وفي حال صح ذلك، لن يكون الحادث الأول من نوعه. ففي آب الماضي احترق زورق للجيش قبالة السعديات، وزورق آخر قبالة الجية في تشرين الأول الماضي.
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