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لبنان

بسبب الثلوج... هذه الطرقات مقطوعة

Lebanon 24
31-01-2023 | 02:05
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أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:
 
طريق ترشيش- زحلة مقطوعة امام جميع المركبات
عيناتا - الارز
معاصر الشوف - كفريا
كفرذبيان - حدث بعلبك
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العاقورة - حدث بعلبك
الهرمل - سير الضنية
الهرمل - اليمونة
 
 
من جهته، اشار رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع اعالي عكار، خالد ديب، الى ان جرافات وزارة الاشغال تعمل منذ الساعة السادسة صباحا على فتح طريق فنيدق القموعة.
 
ولفت الى ان كل الطرق الجبلية باتجاه البقاع-الهرمل مقطوعة بسبب تراكم الثلوج، وبخاصة طريق القموعة-مرجحين -الهرمل وطريق القموعة-الشنبوق-القبيات.
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