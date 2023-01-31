بسبب الثلوج... هذه الطرقات مقطوعة

أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:



عيناتا - الارز

معاصر الشوف - كفريا

كفرذبيان - حدث بعلبك

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الهرمل - سير الضنية

الهرمل - اليمونة طريق ترشيش- زحلة مقطوعة امام جميع المركباتعيناتا - الارزمعاصر الشوف - كفرياكفرذبيان - حدث بعلبكالعاقورة - حدث بعلبكالهرمل - سير الضنيةالهرمل - اليمونة

من جهته، اشار رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع اعالي عكار، خالد ديب، الى ان جرافات وزارة الاشغال تعمل منذ الساعة السادسة صباحا على فتح طريق فنيدق القموعة.

ولفت الى ان كل الطرق الجبلية باتجاه البقاع-الهرمل مقطوعة بسبب تراكم الثلوج، وبخاصة طريق القموعة-مرجحين -الهرمل وطريق القموعة-الشنبوق-القبيات.