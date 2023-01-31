هل تقصف اسرائيل قوافل مواد غذائية فعلا؟

لم يكن مقنعا ما تم تسريبه قبل يومين عن استهداف اسرائيل لعدة شاحنات تنقل مواد غذائية عند الحدود العراقية السورية، على اعتبار ان اولوية تل ابيب هي لقوافل نقل السلاح من ايران الى لبنان.

لكن، وبشكل مفاجئ كررت تل ابيب الغارات عند الحدود نفسها امس، واستهدفت عدة شاحنات في منطقة البوكمال الحدودية، ليتبين ايضا ان الاستهداف كان لقوافل نقل دخلت عبر المعابر الشرعية.

وبحسب مصادر مطلعة فإن المستهدف فعلا هي شاحنات مواد غذائية، ما يعني ان هناك خطة ممنهجة تقوم بها اسرائيل في سوريا ولم يكن استهداف هكذا شاحنات عن طريق الخطأ في المرة الاولى.