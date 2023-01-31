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لبنان

هل سيصوّت نواب "التيار" لخصوم باسيل؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-01-2023 | 03:15
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بالرغم من كل التسريبات التي تتحدث عن أن عددا من نواب "تكتل لبنان القوي" سيصوت لصالح مرشحين رئاسيين يخاصمهم رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، الا ان الامر لم يحسم بعد.

وترى مصادر مطلعة "ان عددا من نواب "تكتل لبنان القوي" سيصوتون لصالح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، لكن هؤلاء النواب ليسوا نواباً عونيين، بل حلفاء لـ"التيار" ضمن التكتل.

وتشير المصادر "الى ان "النواب العونيين" المعارضين لباسيل، لن يصوتوا حتى اللحظة لاي مرشح رئاسي مطروح حاليا، لا يزالون عند موقفهم، وهو إما ترشح باسيل ودعمه او دعم مرشح عوني من "التكتل"حصراً.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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