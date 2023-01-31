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لبنان

في هذه المنطقة...حاولوا سرقة "الكابلات" الكهربائية

Lebanon 24
31-01-2023 | 02:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن محاولة مجموعة من المجهولين سرقة "كابلات" التوتر العالي في منطقة آنفه.
 
ووفقا للمعلومات، باءت محاولة السرقة بالفشل بسبب تردي الاحوال الجوية. 
 
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