Advertisement

لبنان

ملف عقارية المتن تابع... فرع المعلومات يوقف أحد الموظفين

Lebanon 24
31-01-2023 | 03:12
A-
A+
Doc-P-1034009-638107568475477868.jpg
Doc-P-1034009-638107568475477868.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام عناصر من فرع المعلومات بتوقيف امين السجل العقاري في المتن.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في المتن.. سيارة "تشتعل"
lebanon 24
31/01/2023 11:30:50 Lebanon 24 Lebanon 24
البيطار إلى قصر عدل جديدة المتن؟
lebanon 24
31/01/2023 11:30:50 Lebanon 24 Lebanon 24
طلب غريب من رئيس "تويوتا" المتنحي لخليفته.. هذا ما نصحه به
lebanon 24
31/01/2023 11:30:50 Lebanon 24 Lebanon 24
فتح ملف "عقارية المتن": هل بدأت التدخلات تفعل فعلها؟
lebanon 24
31/01/2023 11:30:50 Lebanon 24 Lebanon 24

العقارية

المتن

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:21 | 2023-01-31
04:30 | 2023-01-31
04:26 | 2023-01-31
04:05 | 2023-01-31
04:04 | 2023-01-31
04:00 | 2023-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website