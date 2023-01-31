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لبنان
الخارجية تدين التفجير الإرهابي الذي وقع في أحد مساجد باكستان
Lebanon 24
31-01-2023
|
03:14
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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين، الاتي:
تدين وزارة الخارجية والمغتربين التفجير الإرهابي الذي وقع في مسجد في مدينة بيشاور في باكستان وأدى لسقوط عشرات الشهداء الأبرياء وإصابة العديد من الجرحى بحسب المعلومات الأولية.
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وتتقدم الوزارة بأحر التعازي من حكومة باكستان الصديقة وأهالي الضحايا وتأمل الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. كما تؤكد الوزارة على تضامنها الكامل مع باكستان في هذه الظروف الأليمة.
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