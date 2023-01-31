الخارجية تدين التفجير الإرهابي الذي وقع في أحد مساجد باكستان

صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين، الاتي:

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تدين وزارة الخارجية والمغتربين التفجير الإرهابي الذي وقع في مسجد في مدينة ‎بيشاور في باكستان وأدى لسقوط عشرات الشهداء الأبرياء وإصابة العديد من الجرحى بحسب المعلومات الأولية.وتتقدم الوزارة بأحر التعازي من حكومة باكستان الصديقة وأهالي الضحايا وتأمل الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. كما تؤكد الوزارة على تضامنها الكامل مع ‎باكستان في هذه الظروف الأليمة.