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لبنان

الخارجية تدين التفجير الإرهابي الذي وقع في أحد مساجد باكستان

Lebanon 24
31-01-2023 | 03:14
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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين، الاتي:
 
تدين وزارة الخارجية والمغتربين التفجير الإرهابي الذي وقع في مسجد في مدينة ‎بيشاور في باكستان وأدى لسقوط عشرات الشهداء الأبرياء وإصابة العديد من الجرحى بحسب المعلومات الأولية.
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وتتقدم الوزارة بأحر التعازي من حكومة باكستان الصديقة وأهالي الضحايا وتأمل الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. كما تؤكد الوزارة على تضامنها الكامل مع ‎باكستان في هذه الظروف الأليمة.
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