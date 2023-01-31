سلوم بعد لقائه جعجع: لمسنا تأييداً واضحاً لمطالبنا

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وبعد اللقاء، قال سلوم: "وضعنا جعجع في جو الاجتماع الذي عقد في نقابة الصيادلة وضمّ الاتحاد العمالي العام، روابط المعلمين ونقابات المهن الحرة، حيث أطلقت خلاله صرخة باسم كل مواطن لبناني ومريض ومعلم وعامل لم يعد لديه القدرة على الاستمرار وتأمين الدواء والاستشفاء وابسط الحقوق في خضم انهيار البلد". إلتقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، نقيب المعلمين نعمة محفوض، نقيب الصيادلة جو سلوم، نقيبة المعالجين الفيزيائيين سيدة ساسين صهيون، في حضور الأمين العام للحزب اميل مكرزل، رئيس مصلحة النقابات ريمون حنا ورئيسة مصلحة الصيادلة هيلين شماس. وبحث الضيوف مع "رئيس القوات" المشاكل التي تواجه النقابات وأكد لهم ان "تكتل "الجمهورية القوية" الى جانبهم ويساندهم في كل مطالبهم".وبعد اللقاء، قال سلوم: "وضعنا جعجع في جو الاجتماع الذي عقد في نقابة الصيادلة وضمّ الاتحاد العمالي العام، روابط المعلمين ونقابات المهن الحرة، حيث أطلقت خلاله صرخة باسم كل مواطن لبناني ومريض ومعلم وعامل لم يعد لديه القدرة على الاستمرار وتأمين الدواء والاستشفاء وابسط الحقوق في خضم انهيار البلد".

واضاف: "وضعناه في حيثيات "البيان رقم 1" الذي يتمثل بانتظام عمل الدولة المؤسساتي والدستوري والتشريعي ووجوب البدء بخطة إنقاذية، الأمر الذي لن يتحقق سوى بانتخاب رئيس جديد للجمهورية".

وتابع: "لمسنا تأييدا واضحا منه لهذه المطالب ولا سيما انه مؤمن أيضا بأن مفتاح الحل يكمن بانتخاب رئيس للبلاد".

وأشار سلوم الى انه "تمً اطلاع جعجع على جو المبادرة والاتصالات القائمة مع الافرقاء كافة".

وتمنى سلوم من الجميع "التجاوب، خصوصا النواب الذين يتوجّب عليهم انتخاب رئيس في أسرع وقت"، مجددا تأكيد "استمرار النقابات بالقيام بدورها الوطني وواجبها تجاه المواطن بغية تحقيق هذا الهدف المنشود، في ظل الانهيار الكامل للبنان في كل القطاعات وعلى الصعد كافة". (الوكالة الوطنية)



