العاصفة "فرح" تضرب لبنان: كتل هوائية باردة وثلوج على 900 متر.. ومنخفض ثانٍ على الطريق!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الأربعاء ، غائما مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات وتهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية تصل لحدود ال 90كلم/س بخاصة شمال البلاد. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر نهارا ويتدنى مستوى تساقطها ليلا مع تدني درجات الحرارة لتلامس فجر الخميس حدود ال 900 متر بخاصة في الشمال والداخل.

وحذرت من تشكل السيول على الطرق وخصوصا في المناطق الجنوبية ، اعتبارا من بعد الظهر كما طلبت توخي الحذر خلال سلوك الطرق الجبلية بخاصة طريق ضهر البيدر، وذلك خلال الليل وفجر الخميس بسبب تراكم الثلوج.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: منخفض جوي علوي متمركز فوق البحر الاسود مصحوب بكتل هوائية باردة يؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، يتحول الى عاصفة اطلقت عليها مصلحة الارصاد الجوية Farah (فرح) مع اشتداد في سرعة الرياح لحدود ال90 كلم/س ، ينحسر تدريجيا الخميس ليتجدد ويشتد مع تسرب كتل قطبية باردة مساء الجمعة ويستمر حتى نهاية الاسبوع.

معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني من 11 الى 19 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب كثيف أحيانا على المرتفعات، تهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل تقريبا الى 75 كلم/س بخاصة شمال البلاد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وتصل الى ارتفاع ال 1200 متر خلال الليل مع تدني درجات الحرارة.

الأربعاء: غائم مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات وتهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية تصل لحدود ال 90كلم/س بخاصة شمال البلاد، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر نهارا ويتدنى مستوى تساقطها ليلا مع تدني درجات الحرارة لتلامس فجر الخميس حدود ال 900 متر بخاصة في الشمال والداخل. نحذر من تشكل السيول على الطرق وخصوصا في المناطق الجنوبية ، اعتبارا من بعد الظهر ومن توخي الحذر خلال سلوك الطرق الجبلية، بخاصة طريق ضهر البيدر خلال الليل وفجر الخميس بسبب تراكم الثلوج.

الخميس: غائم جزئيا مع درجات حرارة متدنية وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة أحيانا خلال الفترات الصباحية والمسائية خصوصا في المناطق الشمالية والداخلية، مع ثلوج خفيفة على ارتفاع 900 متر وما فوق، يتوقع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار، على ان تنحسر الأمطار تدريجيا خلال الليل وتتشكل طبقات من الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 900 متر لذا نحذر من خطر الانزلاقات.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة ،وتشكل للجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتبارا من ارتفاع 1000 متر، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر بخاصة شمال البلاد، مع بعض الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق.

-الحرارة على الساحل من 11 الى 16 درجة، فوق الجبال من 2 الى 7 درجات، في الداخل من 2 الى 8 درجات.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة، سرعتها بين 15و35 كم/س، تشتد أحيانا لتصل لحدود ال 75 كم/س شمال البلاد.

-الانقشاع: سيء اجمالا بسبب الضباب على المرتفعات وخلال فترة غزارة الأمطار .

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65و 95 %.

-حال البحر: مائج،حرارة سطح الماء:19 درجة.

-الضغط الجوي: 757 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,35

-ساعة غروب الشمس: 17,09