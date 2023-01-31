جريحان جراء انقلاب سيارة عند جسر الاولي... اليكم التفاصيل

جرح شخصان اثر انقلاب سيارتهما من فوق جسر الاولي عند المدخل الشمالي لمدينة صيدا إلى الطريق الفرعية اسفل الجسر .



وعملت عناصر الصليب الاحمر اللبناني على نقل الجريحين إلى احد مستشفيات صيدا ، كما حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا بالحادث .

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