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لبنان

جريحان جراء انقلاب سيارة عند جسر الاولي... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
31-01-2023 | 04:34
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جرح شخصان اثر انقلاب سيارتهما من فوق جسر الاولي عند المدخل الشمالي لمدينة صيدا إلى الطريق الفرعية اسفل الجسر .

وعملت عناصر الصليب الاحمر اللبناني على نقل الجريحين إلى احد مستشفيات صيدا ، كما حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا بالحادث .
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