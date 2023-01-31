Advertisement

لبنان

قيادة الجيش نعت العميد المتقاعد دي غول طرفه.. وهذه نبذة عن حياته

Lebanon 24
31-01-2023 | 04:31
A-
A+
Doc-P-1034036-638107622341855572.png
Doc-P-1034036-638107622341855572.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نعت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه في بيان ، العميد المتقاعد دي غول طرفه، الذي توفي بتاريخ 29/1/2023، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

"من مواليد: 4 / 10 / 1940- منيارة – عكار.

تطوّع في الجيش بتاريخ 1 / 10 / 1962، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 3 / 9 / 1965، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 / 1 / 1993.

حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله /4/ أولاد.   

يُنقل الجثمان بتاريخ 31 / 1 / 2023 الساعة 10.30 من مستشفى سرحال إلى كنيسة مار مخايل- بيت الشعار، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 11.00 في الكنيسة المذكورة، وينقل الجثمان بعد الصلاة الى بلدة منيارة حيث تُقام صلاة وضع البخور في كنيسة مار يوحنا المعمدان ويوارى في الثرى في مدافن العائلة.

 

تُقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار يوحنا المعمدان- منيارة وبتاريخ 1 / 2 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار مخايل- بيت الشعار، أو عبر الإتصال بإبنه السيد شارل طرفه على رقم الهاتف 462143/ 03".

Advertisement

لبنان

تعازي ووفيات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-01-31
09:51 | 2023-01-31
09:44 | 2023-01-31
09:39 | 2023-01-31
09:28 | 2023-01-31
09:04 | 2023-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website