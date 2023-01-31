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لبنان

قرار جديد لوزير المالية... اليكم تفاصيله

Lebanon 24
31-01-2023 | 04:40
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أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل قراراً  حدد بموجبه دقائق تطبيق احكام المادة 29 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة). 
 
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