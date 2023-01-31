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لبنان

أثيوبية سرقت مئة ألف دولار من المنزل الذي كانت تعمل فيه.. وهكذا أوقفت في المطار

Lebanon 24
31-01-2023 | 04:52
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أعلنت المديريّة العـامّة لقوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة انه بتاريخ 28-1-2023، تمكّن عناصر فصيلة التفتيشات في سريّة درك المطار، من إحباط عملية تهريب مبلغ /117،200/ دولار أميركي وليرتين ذهبيتَين، حيث جرى ضبطها مخبّأة في داخل أمتعة عائدة لإحدى المسافرات، في أثناء محاولتها مغادرة الأراضي اللبنانية إلى إثيوبيا، وهي المدعوة:

 

- ت. ب. (من مواليد عام 1984، أثيوبية الجنسية)

 

وبالتحقيق معها من قبل فصيلة الضابطة العدلية والإدارية، اعترفت أنها ادّخرت مبلغ /12000/ دولار أميركي خلال عملها في منزل كفيلها، وأن مبلغ /9000/ دولار الأميركي الآخر، كانت تنقله معها إلى أثيوبية لصديقتين لها في لبنان كانتا قد طلبتا منها تسليم المبلغ لذويهما، أمّا بالنسبة للمبلغ المتبقّي فقد سرقته على عدّة دفعات من المنزل الذي عملت فيه طيلة فترة وجودها في لبنان على مدى أربع سنوات، وأنها كانت تأخذ مبالغ صغيرة، من حين إلى آخر، كي لا يلاحظ أحدٌ النقص في الأموال، كذلك سرقت اللّيرتين الذهبيتَين.

 

وباستماع إفادة الكفيل، صرّح أنه في الفترة الأخيرة، لاحظ وأولاده نقصًا دائمًا في الأموال التي كانوا يضعونها في المنزل، واستغرب قيمة المبلغ الضخم التي قامت بسرقته، ولم يرغب بالادّعاء عليها.

 

وأعيد مبلغ /96،200/ دولار أميركي إلى صاحب العلاقة، وأوقفت (ت. ب.) وجرى ضبط المبلغ المتبقي، وهو عبارة عن /21000/ دولار أميركي، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص.

 

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