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لبنان
رئيسة تعاونية الموظفين جنوباً : أبوابنا مفتوحة لجميع المستفيدين من الاثنين حتى الخميس
Lebanon 24
31-01-2023
|
04:51
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أوضحت رئيسة تعاونية الموظفين في محافظة لبنان الجنوبي لورا السن في بيان اثر اعتقاد ساد لدى المواطنين المستفيدين من خدماتها ، باقفال أبوابها أمام قاصديها التزاما ً بقرار رابطة موظفي الإدارة العامة "رغم تأييدنا لتحركات الرابطة وسط الازمات المعيشية والاقتصادية والصحية المتلاحقة التي تضرب كافة القطاعات ، سعياً لتمكين القطاع العام والعاملين فيه الاستمرار بخدمة المواطنين ، حرصنا على التزام توجيهات المديرية العامة للتعاونيات بالتوازي مع كافة المحافظات ، التي قضت باستقبال جميع معاملات مستفيدينا خلال أيام العمل الأربعة الممتدة من الاثنين وحتى الخميس من كل اسبوع من الثامنة صباحاً وحتى الثانية من بعد الظهر ، وتلبية استفساراتهم خلال دوام العمل الرسمي ."
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وفي السياق نفسه تعمل مصلحة الصحة في المحافظة على تلبية احتياجات المواطنين الاستشفائية والصحية ،فيما لا تزال معظم الإدارات العاملة في سرايا صيدا مستمرة باضرابها التزاما بقرار الرابطة .
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