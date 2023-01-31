رئيسة تعاونية الموظفين جنوباً : أبوابنا مفتوحة لجميع المستفيدين من الاثنين حتى الخميس

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أوضحت رئيسة تعاونية الموظفين في محافظة لبنان الجنوبي لورا السن في بيان اثر اعتقاد ساد لدى المواطنين المستفيدين من خدماتها ، باقفال أبوابها أمام قاصديها التزاما ً بقرار رابطة موظفي الإدارة العامة "رغم تأييدنا لتحركات الرابطة وسط الازمات المعيشية والاقتصادية والصحية المتلاحقة التي تضرب كافة القطاعات ، سعياً لتمكين القطاع العام والعاملين فيه الاستمرار بخدمة المواطنين ، حرصنا على التزام توجيهات المديرية العامة للتعاونيات بالتوازي مع كافة المحافظات ، التي قضت باستقبال جميع معاملات مستفيدينا خلال أيام العمل الأربعة الممتدة من الاثنين وحتى الخميس من كل اسبوع من الثامنة صباحاً وحتى الثانية من بعد الظهر ، وتلبية استفساراتهم خلال دوام العمل الرسمي ."وفي السياق نفسه تعمل مصلحة الصحة في المحافظة على تلبية احتياجات المواطنين الاستشفائية والصحية ،فيما لا تزال معظم الإدارات العاملة في سرايا صيدا مستمرة باضرابها التزاما بقرار الرابطة .