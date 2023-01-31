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لبنان

رئيسة تعاونية الموظفين جنوباً : أبوابنا مفتوحة لجميع المستفيدين من الاثنين حتى الخميس

Lebanon 24
31-01-2023 | 04:51
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أوضحت رئيسة تعاونية الموظفين في محافظة  لبنان الجنوبي لورا السن في بيان اثر اعتقاد ساد لدى المواطنين المستفيدين من خدماتها ، باقفال أبوابها أمام قاصديها التزاما ً بقرار رابطة موظفي الإدارة العامة "رغم تأييدنا لتحركات الرابطة وسط الازمات المعيشية والاقتصادية والصحية المتلاحقة التي تضرب كافة القطاعات ، سعياً  لتمكين القطاع العام والعاملين فيه  الاستمرار  بخدمة المواطنين ، حرصنا على التزام توجيهات  المديرية العامة للتعاونيات بالتوازي مع كافة المحافظات ، التي قضت باستقبال جميع معاملات مستفيدينا خلال أيام العمل الأربعة  الممتدة من الاثنين وحتى الخميس من كل اسبوع من الثامنة صباحاً وحتى الثانية من بعد الظهر ، وتلبية استفساراتهم خلال دوام العمل الرسمي ."
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 وفي السياق نفسه تعمل مصلحة الصحة في المحافظة  على تلبية احتياجات المواطنين الاستشفائية والصحية ،فيما لا تزال معظم الإدارات العاملة في سرايا صيدا مستمرة باضرابها التزاما بقرار الرابطة .
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