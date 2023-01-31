أبو فاضل: أطالب سليم بالعودة الى استقامة الرأي اذ أن تصحيح الخطأ فضيلة

أصدر أمين عام اللقاء الارثوكسي النائب السابق مروان أبو فاضل البيان التالي:

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مع احترامي لمعالي وزير الدفاع الوطني العميد المتقاعد موريس سليم يهمني أن يتوقف مليا أمام ما يلي:أولا: أن موقع المفتش العام في الجيش اللبناني هو موقع مخصص لطائفتنا وبالتالي يجب أن يكلف بتسيير أمور هذه المفتشية ضابط أرثوذكسي وليس ضابط من طائفة أخرى حفاظا على التوزيع الطائفي والمذهبي في المجلس العسكري. لذلك أستهجن رفض وزير الدفاع تعيين لهذا الموقع أقدم ضابط أرثوذكسي رتبة وهو العميد الركن جرجس ملحم.ثانيا: ما يزيد استهجاني لطريقة تعامل وزير الدفاع مع أرفع مركز أرثوذكسي في الجيش اللبناني أن صاحب المعالي قبل تكليف العميد الركن منير شحادة بتسيير أمور المديرية العامة للادارة وهذا أمر طبيعي بما أنه أقدم ضابط شيعي رتبة في المؤسسة العسكرية وبذلك يكون قد حافظ على التوزيع الطائفي والمذهبي في المجلس العسكري.وختم قائلا: للأسف الشديد هذا ما يحصل عندما يغيّب من يمثلون فعلا الوجدان الارثوذكسي عن المراكز السياسية الرفيعة في السلطتين التشريعة والتنفيذية ويأتى بمن يكون بتبعية من يظن أن الجميع تحت مظلته ولا يقيم اي اعتبار للتمثيل الارثوذكسي الصحيح. لذلك أطالب معالي الوزير سليم بالعودة الى استقامة الرأي اذ أن تصحيح الخطأ فضيلة.