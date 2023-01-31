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لبنان

بعد سرقة كابلات في علي النهري ورياق... كهرباء زحلة تتحرّك

Lebanon 24
31-01-2023 | 05:21
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اقدم مجهولون ليل أمس على سرقة كابلات الكهرباء التابعة لشركة كهرباء زحلة في بلدتي علي النهري ورياق، مستغلين الطقس العاصف وانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة التزاماً لتوقيت التقنين الذي يطبّق من الواحدة بعد منتصف الليل وحتى السادسة صباحاً في المنطقة التابعة لامتياز شركة كهرباء زحلة.
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وقد ادعى وكيل شركة كهرباء زحلة في فصيلة رياق ضد مجهولين، وبحسب المعلومات الأولية، فقد تم سرقة نحو 300 متر من الأسلاك.

إلى ذلك، ناشد أهالي البلدتين القوى الأمنية الإسراع في كشف المتورطين. كما وطالب الأهالي من شركة كهرباء زحلة بإعادة التيار بأسرع وقت ممكن، علماً ان الشركة ارسلت فريقاً من الفنيين وباشرت فوراً بأعمال الصيانة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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