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لبنان

قاسم هاشم من الجزائر: لتنمية ما يجمع بلدينا بأفضل السبل

Lebanon 24
31-01-2023 | 05:24
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التقى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم  على هامش مشاركته في مؤتمر اتحاد مجالس البرلمانات الاسلامية المنعقد في الجزائر،  رئيس الحكومة الجزائرية ايمن بن عبد الرحمان ورئيس مجلس النواب ابراهيم بوغالي.
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واكد في اللقاء "العلاقات الاخوية التاريخية بين لبنان والجزائر وما يربط بينهما من اخوة، ولبنان يقدر عاليا الدور الرائد للجزائر بالوقوف الى جانب وطننا ومساعدته في كل المراحل وابان كل الازمات". كما نقل تحيات اللبنانيين ومودتهم للشعب الجزائري، وتمنى تطوير "علاقاتنا الاخوية الى افضل ما يمكن وعلى كل المستويات وكل القطاعات".             

ولفت الى ان "رئيسي الحكومة والمجلس ابديا رغبتهما بعلاقات جيدة، وان تطال كل المجالات وانهما سيسعيان الى معالجة كل الملفات الضرورية من علاقات تخدم البلدين والشعبين الشقيقين، لان ما بين بلدينا هو ما يجمع وعلينا تنميته بافضل السبل".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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