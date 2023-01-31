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لبنان

بوحبيب تلقى دعوة إلى نيويورك... والسبب؟

Lebanon 24
31-01-2023 | 05:27
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بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال  عبدالله بوحبيب مع المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا عثمان البلبيسي ، في تعزيز نشاط المنظمة في لبنان ودوره الفعال في الميثاق العالمي للهجرة.
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والتقى الوزير بوحبيب الرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية عباس فواز على رأس وفد ووجهوا اليه دعوة للمشاركة في اسبوع جبران خليل جبران الذي تنظمه الجامعة في شهر نيسان المقبل في نيويورك .

كما  تم البحث في افتتاح مركز للجامعة في بيروت في شهر آذار المقبل ومقره وزارة الخارجية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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