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لبنان

"الاعتدال الوطني": لعدم زج الجيش في الصراعات السياسية

Lebanon 24
31-01-2023 | 05:32
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زار وفد "تكتل الاعتدال الوطني" قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، ثم كان لقاء مع مدير المخابرات العميد طوني قهوجي.  وشدد نواب التكتل وفق بيان عنهم، على "الدعم المطلق للمؤسسة العسكرية والرهان الدائم عليها".
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واعتبر الوفد أن "الجيش اللبناني يبقى صمام الأمان للبنانيين والجامع لهم"، رافضًا محاولات البعض زجه في الصراعات السياسية او تصفية حسابات سياسية على حساب هذه المؤسسة التي صمدت بفضل حكمة قيادتها ووطنية عناصرها وولائهم للوطن رغم كل الصعاب التي عصفت بلبنان".

وشدد الوفد على "ضرورة أن يكون الجيش اللبناني حاضرا بقوة الى جانب القوى الأمينة وتفعيل التنسيق بين المؤسسات العسكرية والأمنية لضبط الفلتان والحد من الاحداث التي نشهدها يوميا وفرض حضور الدولة في وجه مشاريع الفوضى التي تهدد لبنان".

وتناول البحث مع قائد الجيش موضوع استحداث مركز طوارئ عسكري صحي في عكار، نظرا لأهمية هذا الموضوع والتسهيلات التي يقدمها، وتطرق البحث الى كيفية تفعيل هذا الملف وتأمين تمويله.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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