Advertisement

لبنان

"حزب الله" يلتزمُ الصّمت إزاءَ هذه الشخصية

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
31-01-2023 | 05:15
A-
A+
Doc-P-1034065-638107665088357928.jpg
Doc-P-1034065-638107665088357928.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كان لافتاً أن "حزب الله" بقيادييه ونوابه، التزم عدم الرد على رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل وتحديداً بعد خطابه الأخير، الأحد، الذي حمل الكثير من الرسائل والدلالات السياسية، سواء باتجاه الحزب أو الأطراف الأخرى.
Advertisement

ولدى السؤال عن "الصّمت" الواضح وعدم التصريح، قالت مصادر مقرّبة من "حزب الله" إنّ الأخير ليس في موقع المواجهة مع أحد ولا يمكن أن يمنع باسيل من الكلام، إلا أن القناعات المرتبطة بالملف الرئاسي وبالممارسة السياسية لا يمكن تبديلها.

وأضافت: "الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قالها سابقاً بما معناه: يدنا ممدودة للآخر ولا ننزعها قبله.. وهكذا الحزب والوطني الحر.. فإذا أراد الأخير فرط التحالف فهذا الأمر يكون خطوة منه رغم التقارب الذي حصل".

بدورها، اعتبرت مصادر سياسيّة مراقبة في محور الثامن من آذار أن "عدم مبادرة حزب الله لمواجهة باسيل كلامياً يعني التالي: 1- الحزب انتقل إلى مرحلة النقاش الجدي في الملف الرئاسي وبالتالي لا عودة إلى السجالات الكلاميّة التي يمكن في لحظة من اللحظات أن تقرب وجهات النظر. أما الأمر الثاني فهو أنّ الحزب بات يعتبر نفسه في خانة المُنفرد عن التيار الحر رئاسياً، ولهذا بادر في الاتجاه الذي يراه مناسباً، لكنه لم يلقَ التجاوب من باسيل، وبالتالي سينصرف لخياراته التي يقتنع بها".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-01-31
09:51 | 2023-01-31
09:44 | 2023-01-31
09:39 | 2023-01-31
09:28 | 2023-01-31
09:04 | 2023-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website