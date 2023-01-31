"حزب الله" يلتزمُ الصّمت إزاءَ هذه الشخصية

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ولدى السؤال عن "الصّمت" الواضح وعدم التصريح، قالت مصادر مقرّبة من "حزب الله" إنّ الأخير ليس في موقع المواجهة مع أحد ولا يمكن أن يمنع باسيل من الكلام، إلا أن القناعات المرتبطة بالملف الرئاسي وبالممارسة السياسية لا يمكن تبديلها.وأضافت: "الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قالها سابقاً بما معناه: يدنا ممدودة للآخر ولا ننزعها قبله.. وهكذا الحزب والوطني الحر.. فإذا أراد الأخير فرط التحالف فهذا الأمر يكون خطوة منه رغم التقارب الذي حصل".بدورها، اعتبرت مصادر سياسيّة مراقبة في محور الثامن من آذار أن "عدم مبادرة حزب الله لمواجهة باسيل كلامياً يعني التالي: 1- الحزب انتقل إلى مرحلة النقاش الجدي في الملف الرئاسي وبالتالي لا عودة إلى السجالات الكلاميّة التي يمكن في لحظة من اللحظات أن تقرب وجهات النظر. أما الأمر الثاني فهو أنّ الحزب بات يعتبر نفسه في خانة المُنفرد عن التيار الحر رئاسياً، ولهذا بادر في الاتجاه الذي يراه مناسباً، لكنه لم يلقَ التجاوب من باسيل، وبالتالي سينصرف لخياراته التي يقتنع بها".