16
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
16
o
جبيل
0
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
3
o
بشري
16
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لجنة الصحة ناقشت مع بيرم تعديل الاجور... إليكم التفاصيل
Lebanon 24
31-01-2023
|
06:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية جلسة برئاسة النائب بلال عبد الله وحضور وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم والاعضاء النواب.
وأدلى رئيس اللجنة النائب عبد الله بتصريح عن مقررات الجلسة، فقال: "عقدت لجنة الصحة النيابية لقاء مطولا مع معالي وزير العمل الاستاذ مصطفى بيرم وتركز النقاش حول ثلاث نقاط اساسية، الاولى وهي تعديل الحد الادنى للاجور او زيادة الاجر للعمال والاجراء والقطاع الخاص ورفع ذلك الى مبلغ يقارب الـ 4 مليون ونصف هذه النقطة جرى حولها نقاش مستفيض، وكان هناك عدد من الاقتراحات منها التحديد بالدولار وهذا يتعارض مع الانظمة والقوانين. وكان هناك تمن ان يلتزم اصحاب العمل هذا القرار الذي سيصدر مرسوم قريبا ان شاء الله من مجلس الوزراء لانه يتضمن تعديل بدل النقل حيث سيصبح 125 الف ليرة يوميا ويتضمن المنح المدرسة ورفعها ان بالتعليم الرسمي او الخاص وتصبح لثلاثة اطفال. رزمة متواضعة ولكنها تدعم الفئات العاملة والاجراء في القطاع الخاص".
Advertisement
اضاف: "كان هناك تمن على معالي الوزير ان يكون التصريح بأجور القطاع الخاص بشكل كامل، لاننا نعلم ان جهات عديدة في القطاع الخاص تعطي موظفيها وعمالها راتبين، الاول بالعملة الصعبة والثاني بالعملة اللبنانية. وللاسف يصرحون للضمان ان الراتب بالعملة اللبنانية، وهذا يؤثر سلبا على ايرادات الضمان ويؤثر على تعويض نهاية الحكومة للعامل، ويكون هناك افتئات من حقوق الناس ولا تصل مباشرة اليهم في المدى البعيد عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
وتابع عبد الله: "النقطة الثانية هي كيفية تحسين ورفع التقديمات الدوائية والاستشفائية بالضمان، واضح ان الضمان باشر بدراسة هذا الموضوع ووضع الاولويات، وسيستفيد الضمان ايضا من رفع الحد الادنى الذي سيدخل له ايرادات اضافية، هذا يتطلب رفع التعرفات بصندوق الضمان الاجتماعي الاستشفائية وربما وضع أولوية بلائحة الادوية كما حصل في وزارة الصحة وبعض المؤسسات الاخرى وتم التركيز على الامراض المزمنة التي تعتبر ضرورة حياتية للمواطن".
واشار عبد الله الى ان "الموضوع الثالث هو موضوع النازحين السوريين والعمالة السورية في لبنان وبشكل عام العمالة الاجنبية"، وقال: "هناك احاطة كاملة بهذا الملف بيننا وبين وزير العمل، آخذين بعين الاعتبار الحفاظ على العمالة اللبنانية واحترام حقوق الانسان، ولكن ان يعمل ضمن المهن التي يحتاج لها البلد وان لا يشكل منافسة للعمالة اللبنانية. هذا موضوع دقيق ونوقش بشكل مفصل واتفقنا على ان نستكمل هذا النقاش".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة غير متوقعة عن الليرة.. هذا التقرير يكشفُ أموراً لا يعرفها الكثيرون
Lebanon 24
مفاجأة غير متوقعة عن الليرة.. هذا التقرير يكشفُ أموراً لا يعرفها الكثيرون
14:00 | 2023-01-30
30/01/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجلٌ ومهم.. إليكم ما أعلنه مصرف لبنان عن "صيرفة"
Lebanon 24
عاجلٌ ومهم.. إليكم ما أعلنه مصرف لبنان عن "صيرفة"
10:48 | 2023-01-30
30/01/2023 10:48:32
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرُ الدّولار.. إليكُم لحظة "استقراره" وهذا ما سيجري قريباً
Lebanon 24
سعرُ الدّولار.. إليكُم لحظة "استقراره" وهذا ما سيجري قريباً
12:06 | 2023-01-30
30/01/2023 12:06:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. هذه تسعيرة "صيرفة" اليوم
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. هذه تسعيرة "صيرفة" اليوم
12:23 | 2023-01-30
30/01/2023 12:23:48
Lebanon 24
Lebanon 24
شباط اللباط "سيُبيضها" وهكذا سيكون طقس القسم الأول منه
Lebanon 24
شباط اللباط "سيُبيضها" وهكذا سيكون طقس القسم الأول منه
02:30 | 2023-01-31
31/01/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2023-01-31
تلويح "جدّي" بالترشح للرئاسة.. هل هذه هي "مبادرة" باسيل الموعودة؟!
09:51 | 2023-01-31
عن ملف فساد النافعة... هذا ما قرّرته محكمة الإستئناف في جبل لبنان
09:44 | 2023-01-31
محلات "عبد طحان" تتعرّض للسرقة
09:39 | 2023-01-31
هل ينضمّ إتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان ـ الفتوح وجبيل للإضراب؟
09:28 | 2023-01-31
إليكم تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر كانون الثاني
09:04 | 2023-01-31
تيمور جنبلاط بحث والسفير المصري في آخر المستجدات
فيديو
من أصل لبناني.. النجمة العالمية الشهيرة بفستان شفاف أظهر ملابسها الداخلية شاهدوا كيف بدت (فيديو)
Lebanon 24
من أصل لبناني.. النجمة العالمية الشهيرة بفستان شفاف أظهر ملابسها الداخلية شاهدوا كيف بدت (فيديو)
01:00 | 2023-01-29
31/01/2023 16:56:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة مسلسل "الثمن" رزان جمال تبكي مباشرة على الهواء.. هذا ما حصل مع والدتها المتوفاة (فيديو)
Lebanon 24
بطلة مسلسل "الثمن" رزان جمال تبكي مباشرة على الهواء.. هذا ما حصل مع والدتها المتوفاة (فيديو)
05:00 | 2023-01-27
31/01/2023 16:56:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل بين نادين نسيب نجيم وخطيبها السوري في الطائرة المتجهة الى الرياض؟ (فيديو)
Lebanon 24
ماذا حصل بين نادين نسيب نجيم وخطيبها السوري في الطائرة المتجهة الى الرياض؟ (فيديو)
02:00 | 2023-01-27
31/01/2023 16:56:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact