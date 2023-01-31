بالصّور.. استقالات بالجملة من "الوطني الحر" في هذه المنطقة

تقدّم عدد من المنتمين إلى "التيار الوطني الحر" في بلدة العيشية - جزين، باستقالتهم من التيار.

وبحسب المعلومات، فإنّ عدد المستقيلين بلغ 17 عضواً، وهم: طوني فرحات - شربل فرحات - جمال نصر - فرحات فرحات - جاكلين الحاج - لويس نصر - دانيلا نصر - أنطوان عون - برناديت الكاشي - غنوى نصر - ابراهيم نصر - مرسال كحالة نصر - جورج زيدان - سلوى إبراهيم - جوزف عون - جورج عون - ادكار عون.

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ووفقاً للمصادر، فإنّ الإستقالات جاءت بسبب التعاطي المرفوض من "التيار" تجاه قضاء جزين خلال الإنتخابات النيابية الأخيرة، وأيضاً بعد تعرّض رئيس التيار جبران باسيل لقائد الجيش العماد جوزاف عون الذي ينتمي إلى العيشية.

وبحسب المعلومات، فإنّ الذين تقدموا باستقالاتهم هم من المقربين للنائب السابق زياد أسود.